A seguito dell’infortunio di Arnautovic, Simone Inzaghi aveva iniziato a impostarlo da punta, ma Klaassen, a Salerno, potrebbe nuovamente rientrare nelle rotazioni del centrocampo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Frattesi sarebbe stato lanciato subito anche perché la stanchezza del più fedele scudiero del tecnico ha ormai superato il livello di guardia. Inzaghi mai rinuncerebbe al “suo” Mkhitaryan, equilibratore e gestore di ogni fase di gioco. Se ha deciso di farlo stavolta è perché il riposo di Micki è altamente strategico in vista del Benfica. L’armeno, però, non potrà essere sostituito dal mediano azzurro affaticato, ed è qui che rientra dalla finestra Klaassen, non come trequartista ma come mezzala. L’olandese sarebbe il quinto per gerarchia tra i centrocampisti e dovrebbe iniziare la partita di Salerno, lì dove non se l’aspettava”.