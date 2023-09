Notizie poco confortanti per Alexis Sanchez quelle che giungono dal ritiro della nazionale cilena. Il nuovo attaccante dell'Inter, arrivato a parametro zero negli ultimi giorni di mercato, non ha svolto la preparazione estiva con la squadra, dopo la fine del contratto con il Marsiglia. Si spiegano così le sue condizioni non ottimali che hanno spinto il tecnico del Cile Berizzo a non puntare su di lui per la sfida con l'Uruguay. Ma questa sembra non essere l'unica motivazione: ora si aggiunge una nuova incognita per quanto riguarda la forma fisica del cileno.



PROBLEMI DI ANEMIA - Secondo quando trapela, il Nino Maravilla soffrirebbe di alcune anomalie riferite ai valori dell'emoglobina nel sangue. Problemi anticipati dal ct Berizzo in conferenza stampa, che oggi ha precisato: "Se è qui è perché è disponibile per iniziare le partite, ma vorrei chiarire una cosa su Alexis: stiamo valutando clinicamente le sue condizioni, ci sono cose su cui è bene vederci chiaro. La speranza è che sia al meglio per la sfida di martedì". La scelta è dunque quella di tenere il giocatore a riposo e non farlo scendere in campo in Uruguay-Cile, sfida prevista per la notte tra venerdì e sabato, aspettando di seguire la sua evoluzione in vista di Cile-Colombia, in programma per la notte tra martedì 12 e mercoledì 13 settembre.