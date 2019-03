Forse, a volte, ritornano. Stefan de Vrij è in bilico per il match tra Lazio ed Inter. Se non dovesse scendere in campo, sarebbe il terzo forfait: a quanto pare, non vuole incontrare la Lazio. Anche se, in realtà, come riporta Cittaceleste.it la Lazio avrebbe molto da recriminare con de Vrij. A partire dal suo sì al rinnovo con la società di Lotito, poi l'improvviso dietrofront, la scelta di andare all'Inter. Non solo: alla Lazio non è andata giù nemmeno la tempistica: l'Inter ha annunciato l'ingaggio di de Vrij ad una settimana dal big match dell'ultima giornata che di fatto ha deciso la Champions.

DE VRIJ LAZIO - Inzaghi decise di schierarlo, nonostante de Vrij avesse deciso di non giocare. I tifosi biancocelesti hanno ancora negli occhi l'ultimo errore del centrale olandese, quella scivolata fatale costata il rigore su Icardi, poi trasformato. E le lacrime a fine partita sicuramente non renderanno più dolce il ritorno. Ammesso che, prima o poi, de Vrij scenda in campo finalmente contro la sua ex squadra