Il futuro di Mouctar Diakhaby non sarà al Vélodrome. Secondo Mundo Deportivo, il Marsiglia non presenterà alcuna offerta al 25enne difensore guineano, nel mirino anche dell’Inter, tra le altre. Il contratto di Diakhaby con il Valencia scadrà il prossimo 30 giugno 2023 e da febbraio sarà libero di firmare a zero per qualunque club.