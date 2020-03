Ultimo giorno di isolamento domiciliare forzato per l’: nessun nerazzurro ha manifestato sintomi che riconducessero al coronavirus, dunque la quarantena forzata, dovuta ai casi di positività degli juventini Rugani, Matuidi e Dybala (affrontati in Juve-Inter dell'8 marzo) è finita. I giocatori sono liberi di uscire, seppur sottostando alle disposizioni del governo. Questo per chi resta in Italia.. Il centrocampista in questo periodo si è allenato in casa, ma nella capitale croata ha tutti i familiari più stretti, oltre a tanti amici e parenti. Per questo, finito l’isolamento,Non solo Brozovic., dove la situazione è al momento molto migliore rispetto all’Italia. Una scelta dovuta a una ricerca di maggiore serenità, personale e per le proprie famiglie, che in larga parte risiedono in patria. Tutti i giocatori proseguiranno gli allenamenti da casa, come da programma.@andreasereni90