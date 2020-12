L’asse Milano-Genova è sempre caldissimo e così Inter e Sampdoria potrebbero presto ritrovarsi sedute a tavolino per discutere di un altro calciatore. Dopo l’approdo di Candreva in Liguria, un talento potrebbe intraprendere il percorso inverso: si tratta di Mikkel Damsgaard, danese classe 2000 che sta facendo benissimo agli ordini di Claudio Ranieri.



DA PRENDERE - Esterno di piede destro, abile a giocare su entrambe le corsie laterali. I nerazzurri seguono Damsgaard da molto tempo, favorevolmente colpiti dall’impatto che questo giovane ha avuto nel nostro campionato. Numerose volte osservatori dell’Inter lo hanno studiato e le relazioni redatte non lasciano dubbi: Mikkel Damsgaard è un calciatore di indubbie qualità, uno che nel giro di poco potrebbe essere assolutamente da Inter. Da prendere. Con la Sampdoria si è già aperto qualche discorso, non c’è una trattativa, ma a Genova sanno che il ragazzo piace non poco alla società di viale della Liberazione.