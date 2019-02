L'Inter manca l'appuntamento con il successo in Europa da quattro partite, ovvero dalla trasferta in casa del PSV Eindhoven. Come riferisce Opta, una striscia così lunga senza vittorie non si registrava dal 2009, quando i nerazzurri non vinsero per otto partite di fila. Quella in Olanda in Champions League è anche l'unica vittoria in trasferta nelle ultime dieci in Europa (tre pareggi e sei sconfitte).