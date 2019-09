Davanti a casa #Icardi scritte e striscioni minacciosi pic.twitter.com/5K8ghH6s2C — Marco Barzaghi (@MarcoBarzaghi) September 1, 2019

Uno striscione con minacce è stato esposto oggi sotto casa dima, nonostante il rapporto sia ai minimi termini, non si era mai arrivati ad un gesto così estremo. Lo striscione è infatti una minaccia esplicita alla vita del giocatore e recita, con le lettere o tramutate in mirini,inviata tramite l'avvocato alla società, per farsi reintegrare in rosa con tanto di risarcimento economico ha peggiorato un clima già teso. La società (che martedì presenterà la sua difesa) ha continuato a lasciarlo fuori dalle sedute tecnico/tattiche agli ordini di Antonio Conte e non lo ha convocato neanche per la gara contro il Cagliari.i con cui Maurito ha avuto un rapporto altalenante. Oggi lo striscione, esposto sotto la sua casa ha superato un limite e le minaccia tutt'altro che implicite rischiano di far precipitare una situazione già pericolosa.