Inzaghi l'ha mandato in campo anche contro il Monza, ma il futuro di Milan Skriniar continua ad essere un rebus. Lo slovacco ha il contratto in scadenza a giugno e ancora non ha preso una decisione sul rinnovo, intanto però dalla Curva Nord di San Siro - cuore del tifo nerazzurro - arriva un messaggio da parte dei tifosi; durante il secondo tempo del pareggio dell'Inter contro la squadra di Palladino, è spuntato uno striscione ben chiaro: "Skriniar sei il nostro capitano, sei padrone di Milano. Resta con noi".