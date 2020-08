"A luglio lo si è visto più con i carabinieri che con i compagni di squadra". Così oggi il Corriere della Sera ha attaccato Marcelo Brozovic: "Di certo l’Inter proverà a venderlo. Troppe promesse tradite. L’anno scorso portò lo spogliatoio vicino all’esplosione per i continui litigi con Icardi. Partito l’altro croato, Ivan Perisic con cui faceva coppia fissa, Brozo non coltiva grandi amicizie in spogliatoio (…). Oggi il tempo del perdono è finito, l’addio è l’opzione migliore".