L'Inter prende Darmian dal Parma e cede Dalbert al Rennes, mentre Asamoah è pronto a rescindere il contratto. Così ci sarebbe spazio per Marcos Alonso. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il terzino sinistro spagnolo ex Fiorentina spinge per trasferirsi a Milano, ma per ora il Chelsea non apre alla sua cessione in prestito: formula gradita ai dirigenti nerazzurri.