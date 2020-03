Obiettivo per la prossima estate di Inter e Barcellona, Pierre-Emerick Aubameyang resta un punto inamovibile per Mikel Arteta. Lo conferma il tecnico dell'Arsenal in conferenza stampa: "Rinnovo? Dovremo sederci a un tavolo con lui a un certo punto prima della fine della stagione e capiremo le nostre intenzioni e le sue. Difficile ora predire come andrà, ma per me è semplice: voglio tenerlo a tutti i costi".