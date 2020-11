Il Torino ha paura di perdere Andrea Belotti. Come scrive Tuttosport, i granata hanno il proprio capitano in scadenza di contratto nel 2022 e ogni trattativa per il rinnovo è stata rimandata a fine stagione: il ds Vagnati vuole blindare a vita il Gallo, che però vuole capire bene i piani del club. Sull’ex Palermo e AlbinoLeffe c’è l’Inter.