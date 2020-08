La Sampdoria sogna il ritorno di Eder. L'attaccante ex Inter può tornare dal club cinese dello Jiangsu Suning, dove percepisce un ingaggio da 5,2 milioni di euro netti a stagione: troppi per le casse dei blucerchiati e quindi dovrà ridursi lo stipendio se vuole tornare in Italia.



Intanto, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il ds Osti è al lavoro da tempo per blindare l'attaccante Bonazzoli: l'ipotesi di proseguire insieme piace molto ad entrambe le parti, anche se sullo sfondo resta l'Inter.