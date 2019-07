L'Inter pensa a Edinson Cavani per l'attacco. Ma quanto costa l'attaccante del Paris Saint-Germain? Come scrive calcioefinanza.it, lo stipendio del classe '87 è di 14,1 milioni di euro a stagione, quasi il doppio di quanto i nerazzurri offrono a Lukaku; mente per il cartellino si parla di 50 milioni di euro. Il contratto, però, è in scadenza nel 2020 e i nerazzurri hanno intenzione di offrire un ingaggio al ribasso ma spalmato su più anni.