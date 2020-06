Ander Herrera, centrocampista del Paris Saint-Germain, ha parlato ad AS, spiegando: "Cavani? Io so che vuole giocare in Spagna, è un campionato e un paese che adora. Mi faceva molte domande, ma da quando abbiamo lasciato Parigi non ho avuto l'opportunità di parlare con lui. Ora non conosco la situazione".