Nuovo derby d'Italia sul mercato. Dopo aver vinto la corsa a Lukaku, l'Inter sfida la Juve per Chiesa. Secondo tutti i tre quotidiani sportivi in edicola oggi, Marotta è disposto a lasciare l'attaccante italiano della Fiorentina un anno a Commisso per poi lanciare l'assalto in vista del mercato estivo del 2020. Pronta un'offerta da 70 milioni di euro per soffiare il giocatore al ds bianconero Paratici. Il contratto di Chiesa scade a giugno 2022 e prevede un ingaggio da 1,7 milioni netti all'anno.



Intanto dalla Fiorentina può tornare in nerazzurro il terzino sinistro Biraghi, ma prima l'Inter deve cedere Dalbert che ha estimatori in Francia.