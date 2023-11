L'Inter si è già iniziata a muovere per l'uomo del momento: Andrea Colpani è l'italiano che ha segnato di più in Serie A, 6 reti in campionato col Monza e secondo centrocampista con più gol nei cinque campionati top in Europa dietro Bellingham. Segnali che hanno messo in moto la macchina nerazzurra, con Marotta che ha già fissato in agenda un appuntamento con l'amico Galliani a fine campionato per capire margini e costi dell'operazione.