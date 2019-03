Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, portiere del Cagliari, parla del futuro del suo assistito. Queste le parole riportate da fcinternews: "Quanto vale in termini economici? I numeri vanno interpretati, anche i 20 milioni di Audero lo sono. Non è il caso di parlare di cifre ora, ma il valore di Cragno è importante. Si sta confermando ed è sempre in crescita con personalità, testa e carattere. Io sto facendo il mio lavoro, andiamo avanti per la nostra strada. Ora bisogna pensare alla salvezza del Cagliari, per l'estate ci sarà ancora tempo".