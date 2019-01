L'Inter è al lavoro per prenotare De Paul dell'Udinese, che lo valuta 25-30 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero inserire nella trattativa alcune contropartite tecniche come Pinamonti (ora al Frosinone) o Vanheusden (attualmente allo Standard Liegi).



Intanto il prestito di Gabigol al Flamengo regala una sorta di diritto di prelazione sul 18enne attaccante Lincoln. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, un altro giovane talento brasiliano (il portiere Brazao del Cruzeiro) può essere parcheggiato al Chievo.



Col Flamengo resta poi aperto il discorso Miranda: il club brasiliano lo vorrebbe subito, ma l’Inter oggi non può lasciarlo andare se non di fronte a un’offerta cash, per poter reinvestire i soldi su un sostituto. Dal Brasile raccontano di un’offerta da 4 milioni che non trova riscontro. Si parla solo di prestito, e per questo la trattativa resta bloccata.