Andrea Carnevale, ex attaccante di Udinese e Napoli tra le altre, parla di Rodrigo De Paul a Radio Sportiva: "E' un piccolo fuoriclasse, diventerà molto forte. Il suo futuro? Ha diversi estimatori, anche in Italia potrebbe far gola a club di primo piano; potrebbe giocare in tutte le prime 4-5 squadre di Serie A". Sul giocatore c'è il forte interesse dell'Inter, che segue il giocatore argentino dallo scorso gennaio.