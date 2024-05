Inter su Dedic: nome nuovo per il dopo Dumfries

36 minuti fa



Possibile svolta a destra sul mercato dell'Inter. L'olandese Denzel Dumfries (classe 1996) è in scadenza di contratto a giugno 2025 e, in caso di mancato accordo per il rinnovo, può essere ceduto nel prossimo mercato estivo. In tal caso i dirigenti nerazzurri dovranno prendere un nuovo laterale destro da mettere a disposizione dell'allenatore Simone Inzaghi. In questo senso continuano a essere seguiti l'inglese Aaron Wan-Bissaka (classe 1997) del Manchester United e il giapponese Yukinari Sugawara (classe 2000) dell'AZ Alkmaar.



NOME NUOVO - La novità è Amar Dedic. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter si è messa sulle tracce del bosniaco (nato in Austria nel 2002) del Salisburgo, con cui è sotto contratto fino a giugno 2027. Accostato in passato pure alla Roma, ha una valutazione di mercato sui 20 milioni di euro. Attualmente fermo per un infortunio muscolare al polpaccio, in questa stagione ha segnato 5 gol e servito altrettanti assist in 31 presenze fra campionato, coppa d'Austria e Champions League. Dove era nel girone dell'Inter, che ha vinto sia a San Siro, sia a Salisburgo.