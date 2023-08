Per fare posto a Hien, il sesto difensore che farebbe felice mister Gasperini, l'Atalanta ha bisogno di sfoltire la sua rosa. Dopo la partenza imminente di Palomino, vuole salutare anche Demiral, ormai fuori per scelta tecnica dai piani di Gasperini. La formula preferita dai bergamaschi è quella della cessione a titolo definitivo, ma gli orobici sono aperti anche a un prestito con obbligo di riscatto.



L'Inter, che per confondere le acque aveva sondato l'incedibile Toloi, è tornata sul centrale turco, ma solo per un prestito con diritto di riscatto, come a inizio mercato. Le parole del suo agente, "al 101% lascerà Bergamo", non aiutano di certo l'Atalanta a far salire le quotazioni dell'ex Juve, bloccato a Zingonia ma mai convocato per i test. L'Atalanta, che aveva investito 20 milioni per il difensore, può lasciarlo partire anche per 15, bonus compresi: si attende l'affondo decisivo dell'Inter, che ha bisogno di un braccetto di riserva.