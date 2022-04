Sulle tracce di Denzel Dumfries c'è il Bayern Monaco, che sta seguendo il giocatore. Ne parla oggi il Corriere dello Sport, secondo cui il valore dell'olandese è triplicato da inizia stagione. Non vale ancora come Achraf Hakimi secondo il quotidiano, ma molto di più del prezzo che l'Inter ha pagato per ingaggiarlo dal PSV Eindhoven, ovvero 12,5 milioni più bonus.