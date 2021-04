La Juventus è alle prese col caso Dybala. Il gol al Napoli non basta per placare la tensione tra le parti: secondo la Gazzetta dello Sport, il club punta a cederlo questa estate anche con uno scambio, mentre l'attaccante argentino pensa a liberarsi gratis nel 2022. Da mesi zero contatti per il rinnovo del contratto.



Tuttosport scrive che le parti si vedranno a maggio, perché serve la certezza della qualificazione alla prossima Champions League per un accordo comunque oneroso, sul quale manca ancora anche la piena accettazione del calciatore.



Come si legge su La Stampa, la Juve si vedrà con Wanda Nara e ha già contattato il Paris Saint-Germain per uno scambio tra Icardi e Dybala. Quest'ultimo è stato sondato dall'Inter in vista di un possibile ingaggio a parametro zero tra un anno a giugno 2022, quando scade il suo contratto coi bianconeri.