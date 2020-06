Edin Dzeko, attaccante e capitano della Roma, piace sempre ad Antonio Conte. L'allenatore dell'Inter, infatti, vorrebbe il bosniaco nel suo reparto offensivo la prossima stagione, ma i giallorossi non ci stanno e rilanciano. Come scrive la Repubblica, infatti, i capitoloni vogliono rinnovare il contratto fino al 2023, con ingaggio spalmato e un futuro in dirigenza terminata la carriera da calciatore. L'Inter ci pensa, la Roma lo blinda.