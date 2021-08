Mauro Icardi può ancora aiutare l'Inter. Due anni dopo aver lasciato il posto a Lukaku, l'attaccante argentino rientra nei discorsi per rimpiazzare il centravanti belga, sempre più vicino al Chelsea. Ovviamente non per tornare a Milano, ma per liberare uno dei possibili sostituti di Big Rom: Edin Dzeko.



Infatti i nerazzurri, dopo aver incassato il no della Fiorentina per Dusan Vlahovic e in attesa che l'Atalanta trovi un erede di Duvan Zapata (in agenda c'è un appuntamento col Chelsea per Abraham), sono tornati sulle tracce del 35enne bosniaco. La Roma non è contraria alla partenza di Dzeko, in scadenza di contratto a fine stagione con un ingaggio da 7,5 milioni di euro netti: cifra che l'Inter spalmerebbe in un biennale da una decina di milioni in totale.



Prima però Mourinho vuole un nuovo centravanti e in questo senso la soluzione può essere proprio Mauro Icardi, chiuso al PSG dall'arrivo di Messi dal Barcellona. La pista alternativa, sia per la Roma che per l'Atalanta, porta all'italiano Andrea Belotti del Torino. Il Gallo non ha ancora dato una risposta al rinnovo del contratto offertogli dal club granata del presidente Urbano Cairo.