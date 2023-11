L'Inter mette gli occhi sui terzini dell'Argentina Sub 20. Sul mancino Valentin Barco del Boca Juniors c'è la forte concorrenza del Manchester City, così i nerazzurri seguono per la fascia destra Agustin Giay. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il 19enne del San Lorenzo è in scadenza di contratto nel 2025 e costa 6 milioni di euro: "A chi mi ispiro? Ad Hakimi e Cuadrado...".