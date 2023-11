, esterno classe 2004 del San Lorenzo che potrebbe arrivare in nerazzurro visti i continui problemi fisici di Juan Cuadrado. Il suo agente, Cesar La Paglia, ha parlato delle voci a riguardo: "E' un giocatore che fa dell'intelligenza e della competitività i propri punti di forza. E' molto maturo per l'età che ha. Fisicamente e mentalmente è molto forte ed ha ampi margini di crescita"."Per la sua intelligenza in campo, può coprire diversi ruoli: può fare il quinto di centrocampo, certamente, oppure sa adattarsi a giocare anche come interno"."Pupi Zanetti è un riferimento per lui. Fra i giocatori di oggi certamente Nehuel Molina ed Alexander-Arnold, per esempio. Tutti campioni che segue ed ammira sperando un giorno di poter raggiungere il loro livello"."Più che a me, a lui sapere che si dica che un club come l'Inter lo segua, lo rallegra molto e gli fa piacere. Però mi fermo qui: stiamo commentando ciò che leggiamo dai giornali, perché per il resto lui è focalizzato e concentrato sulla sua stagione e sulla sua crescita"."Ci sono abbastanza club che lo seguono, in Europa è molto apprezzato. Soprattutto per le caratteristiche di cui parlavo prima. E' molto giovane, ma con già 70 partite in un grande club dell'Argentina, che tutti i fine settimana riempie lo stadio con 50mila persone. Ha grande personalità ed è anche per questo che è così seguito da voi"."Per le cifre bisogna che il club che si interessa a lui parli con il San Lorenzo. E' un giocatore di prospettiva che vuole realizzare un giorno il sogno di giocare in Europa".