Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, parla del futuro di Olivier Giroud, attaccante del Chelsea nel mirino dell'Inter, a TF1: "Farebbe bene alla Nazionale francese, ma anche a se stesso. Gli ho parlato durante l'ultimo stage e quello precedente, lui sa cosa è meglio per lui. Non è contento del poco minutaggio accumulato che ha. Non è colpa sua perché lui subisce la situazione ma le sue condizioni sportive dovrebbero migliorare. Lu lo sa bene e non può accontentarsi di così poco. Sta a lui vedere quale sarà la migliore destinazione".