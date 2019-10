Frank Lampard, manager del Chelsea, parla in conferenza stampa di Olivier Giroud, al centro di rumors di mercato e accostato all'Inter: "Noi vogliamo che rimanga perché al momento è una parte importante della squadra. Come ho detto, Tammy ha prodotto bene ma mi sarei seduto con Giroud perché lo rispetto. Ma no, lo voglio qui. Ho avuto una buona chiacchierata con Oli prima che andasse via. Rispetto sempre tutti i giocatori, in particolare quelli alla sua età. Adoro la sua professionalità, era esaltato quando ha parlato con me, prima di partire per la Francia".



ANCORA SUL FUTURO - "Non dovrebbe essere felice e accettare di non giocare. Ecco cosa fanno i bravi giocatori. Come ho detto a Oli, otterrà i suoi spazi e avrà una grande influenza per noi. Al momento, a causa di come Tammy sta giocando in questo momento non c'è stato tanto tempo a disposione per lui. Quindi, se ci sarà qualcosa mi siederò volentieri con Oli a gennaio, ma gennaio è abbastanza lontano".