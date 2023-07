Il futuro di Robin Gosens potrebbe essere lontano dall'Inter. L'esterno tedesco è richiesto in Bundesliga, dove Union Berlino e Wolfsburg si sono interessati all'ex Atalanta.



INTERESSE - Offerte vere e proprie non sono ancora arrivate ma il club della capitale è uscito alla scoperta. L'ad Ruhnert si è espresso così: "Gosens? Stiamo parlando di un giocatore che è stato in finale di Champions League. Per noi, questo è un profilo che sarebbe sicuramente molto interessante. Ma ce ne sono altri. Giocheremo la Champions League, ma non siamo un club di Champions League. Abbiamo anche altre idee oltre a Gosens. Ma sarebbe un giocatore estremamente interessante, senza dubbio".