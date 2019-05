Giornata, quella di ieri, per i giocatori del Manchester City. Benjamin Mendy era al Camp Nou per vedere Barcellona-Liverpool (ed esultare ai gol di Messi e soci); così come Pep Guardiola, in tribuna per la sua ex squadra. In Germania, invece, è stato avvistato Illkay Gundogan, centrocampista tedesco in uscita dai Citizens.



BAYERN-INTER - Come riporta la Bild, ieri l'ex Borussia Dortmund, in scadenza nel 2020 e pronto a non rinnovare il contratto, era a Monaco di Baviera e la sua presenza in città ha alimentato i rumors di mercato, col Bayern tra i club maggiormente interessati e pressanti. Sul classe '90 c'è anche l'Inter, che col City sta già parlando di Danilo. La corsa a Gundogan è partita: prima tappa, Monaco.