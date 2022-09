Nome nuovo per il mercato dell'Inter. Secondo El Mundo Deportivo, i nerazzurri sono interessati al terzino sinistro spagnolo del Barcellona, Jordi Alba (classe 1989). A sua volta il Barça sta definendo l'arrivo di Marcos Alonso dal Chelsea: percorso inverno per l'attaccante Pierre-Emerick Aubameyang. Intanto il terzino destro statunitense Sergino Dest va al Milan e lo spagnolo Hector Bellerin sta trattando la rescissione del contratto con l'Arsenal perché sogna il Barça. Il centrocampista bosniaco Miralem Pjanic è nel mirino dell'Al-Nassr allenato da Rudi Garcia in Arabia Saudita.