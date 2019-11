L'Inter segue Dejan Kulusevski, in prestito dall'Atalanta al Parma, ma il ds dei crociati Daniele Faggiano a Sportitalia mette un freno alle voci: "I suoi risultati si devono vedere a fine campionato, non a metà. Sta crescendo, i compagni hanno fiducia, è un ragazzo importante che lavora e che può fare una grande carriera. Si parla di grandi squadre, il Parma è una grande realtà che lo sta facendo crescere così come lui ci sta facendo crescere. Quello che posso dire è che fino al 30 giugno è del Parma, perché in prestito secco".