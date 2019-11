L'Inter si muove sul mercato. Per gennaio le priorità sono un centrocampista (Vidal, Kulusevski o De Paul) e un attaccante (Giroud), ma in prospettiva futura lo sguardo dei dirigenti nerazzurri è rivolto anche sui difensori.



Dall'Argentina spunta il nome di Lucas Martinez Quarta. Centrale classe 1996, è sotto contratto col River Plate fino a giugno 2021 e ha una clausola rescissoria da 22 milioni di euro. Secondo la tv TyC Sports, il ragazzo ha convinto il vicepresidente Javier Zanetti, che lo ha visto all'opera in occasione della finale di Copa Libertadores persa sabato scorsa a Lima contro il Flamengo di Gabigol.



Il suo agente Gonzalo Goni ha dichiarato a Infobae: "Lucas ha un passaporto comunitario e il River deve vendere, per lui c'è la possibilità di trasferirsi in Europa già a gennaio".

Lo stesso Goni ha poi aggiunto a FcInter1908: "Non ho avuto contatti recenti con i dirigenti nerazzurri, ma so della stima di Zanetti per il giocatore. Ovviamente gli piacerebbe andare in un grande club con la storia dell'Inter, ma ci sono altre squadre in Europa che chiedono di lui". Sulle sue tracce ci sono pure Benfica e Celta Vigo.