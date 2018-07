L'Inter cerca un terzino destro sul mercato. Ieri dalla Francia è rimbalzato il nome di Kevin Malcuit, terzino del Lilla franco-marocchino. Il ruolo c’è, l’età pure (26 anni, come Vrsaljko e Zappacosta per intenderci…), meno l’interesse dell’Inter a cui in realtà il giocatore è stato proposto a inizio giugno, senza solleticare particolarmente la fantasia dei dirigenti nerazzurri.

in ballo Dunque, si resta sul solito trio e da lì non si scappa, salvo sorprese last minute.



C’è sempre Vrsaljko in cima alla lista dei desiderata dell’Inter, poi la soluzione italiana Zappacosta o Darmian. Ma, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per tutti e tre esistono delle difficoltà. Per il croato lo scoglio più grande resta la formula, con l’Atletico che continua a ritenere insoddisfacente la proposta di prestito oneroso (5 milioni o poco più) con diritto di riscatto. Però il giocatore ha già scelto l’Inter e questo a Madrid lo sanno bene. Basterà?



Per Zappacosta i tempi rischiano di essere più lunghi: è vero, sabato la sfida contro il Chelsea offre la possibilità di incontrarsi e parlare a quattrocchi, ma Sarri si è insediato da poco e vuole valutare attentamente ogni giocatore della rose prima di decidere di chi eventualmente può fare a meno.



Darmian resta l’altro candidato: due anni più degli altri due, ma comunque profilo da Inter. Con il Manchester United potrebbe non essere poi così complicato raggiungere un’intesa, almeno che tra le chiacchiere poi Mourinho non possa provare ad arrivare a Perisic, suo pallino. E lì sarebbe complicato andare avanti.



Il centrocampo dell’Inter resta comunque condizionato da Joao Mario. L’Inter ha bisogno di cedere e aspetta un’offerta vera, possibilmente per una cessione a titolo definitivo del portoghese, che resta nel mirino di Wolverhampton, Sporting e Betis. E solo in caso di cessione si penserà ad acquistare: Herrera e Vidal piacciono e cambierebbero il peso della mediana. Chissà se ci sarà il tempo e le condizioni per l’affondo.