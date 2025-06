Inter su Mosquera del Valencia, già seguito dal Milan

(classe 2000), che ha delle richieste in Germania e Inghilterra. Con l'addio del tecnico Simone Inzaghi andato ad allenare l'Al-Hilal in Arabia Saudita,(classe 1988). Quest'ultimo è legato fino a giugno 2026 al club nerazzurro, che però può rescindere subito il suo contratto pagando una penale da 500mila euro., dove nella seconda parte della stagione è stato allenato da Cristian Chivu, nuovo tecnico nerazzurro.

All'estero, secondo Sky,l'accordo. Altrimenti sarà ceduto in estate, per non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno.per il suo cartellino.