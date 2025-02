Inter su Nico Paz: "Il padre ha un rapporto speciale con Zanetti"

, che ha vinto 2-0 in trasferta sul campo della Fiorentina. Dove una decina di giorni prima era crollata l'Inter campione d'Italia, una delle squadre che lo stanno seguendo con molta attenzione in prospettiva futura.L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha dichiarato a VivaElFutbol su Twitch lunedì sera:. Se c'è una possibilità, è legata al fatto di avere il giocatore in una posizione forte per poi parlare col Real Madrid di una strategia per il futuro"., giusto per fare un esempio non a caso.

Infatti, dopo averlo cedutonei prossimi tre anni: per 8 milioni di euro nel 2025, per 9 milioni di euro nel 2026 e per 10 milioni di euro nel 2027.Nel frattempodella situazione su un talento del calibro di Nico Paz. L'Inter fa il tifo per lui anche domenica all'ora di pranzo, quando a Como scende in campo il Napoli primo in classifica nell'ultima trasferta prima dello scontro diretto per lo scudetto in casa contro i campioni d'Italia a inizio marzo.