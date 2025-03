Inter su Solet: concorrenza dalla Premier League

Getty Images

secondo SportsBoom. Il francese classe 2000 è arrivato in Italia a inizio ottobre dopo aver rescisso il contratto con gli austriaci del Salisburgo, che lo avevano acquistato dal Lione per 4,5 milioni di euro nel mercato estivo del 2020.Solet ha firmato con il club friulano della famiglia Pozzo fino a giugno 2027 e ha dovuto aspettare la riapertura del mercato invernale per poter scendere in campo. Finora ha raccolto 10 presenze con la squadra allenata da Kosta Runjaic per un totale di 864 minuti giocati in Serie A.

oltre a Borussia Dortmund, Brighton e Newcastle. La sua valutazione di mercato si aggira sui 15/20 milioni di euro.Restando sul mercato dei difensori centrali,(classe 1998 ex Atalanta, Genoa e Juventus).