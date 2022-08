Il Bayer Leverkusen vuole riportare in patria Robin Gosens. Il dirigente del club tedesco, Devin Ozek è a Milano e ieri sera era a San Siro per Inter-Cremonese. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, tutto fa credere che l'affare possa definirsi in prestito con obbligo di riscatto a 28 milioni di euro.



Rifiutato uno scambio con il 22enne olandese Mitchel Bakker, ex Ajax e PSG. Nelle ultime ore i nerazzurri hanno allacciato i contatti con lo Stoccarda offrendo un prestito con diritto di riscatto per l'esterno sinistro croato Borna Sosa, classe 1998, valutato non meno di 20 milioni.