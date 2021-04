L'Inter è a caccia di un sostituto di Ashley Young per la fascia sinistra. Al terzino inglese infatti non verrà rinnovato il contratto (destinazione Watford?), e il primo nome per sostituirlo, riporta il Corriere dello Sport, sarebbe quello di Nicolas Tagliafico. Il prezzo dell'esterno mancino dell'Ajax sarebbe di 15 milioni e l'ingaggio sarebbe alla portata, ma c'è da battere la concorrenza di Atletico Madrid, Leeds e Manchester City, con quest'ultimo in leggero vantaggio.