L’guarda sempre con attenzione in. L’arrivo didalè solo l’ultimo esempio di un binomio che va avanti da tantissimo tempo. E ora nel mirino dei nerazzurri è finito, stellina del, campione del Preolimpico Sub 23 con la Seleccion e cercato da tanti club,compresa. E oggi, la presidentessa del, ne parla a FcInterNews.it: “È un giocatore rapido, disequilibrante, con cambio di ritmo e accelerazione. Possiede grande tecnica e velocità. È audace e coraggioso. Può giocare come esterno sinistro o da volante nello stesso settore di campo. È un lottatore, possiede un’ottima media distanza e arriva con facilità al gol”.- “Urzi ha detto che l’Inter è interessata a lui? Ci sono stati svariati sondaggi e abboccamenti, però per il momento non abbiamo ricevuto alcuna offerta formale. Quando l’interesse sarà concreto lo analizzeremo e valuteremo quello che risulterà essere migliore per il futuro del giocatore e il club. Agustín è un giocatore con una proiezione importante. Non posso dire fin dove arriverà, ma sono convinta che possiede tutte le caratteristiche per trionfare. Ci sta riuscendo nel Banfield, ha già ottenuto successi con l’Argentina. E non nutro alcuno dubbio che in futuro ce la farà, arrivando dove il suo talento e la carriera lo porteranno”.“Come le dicevo abbiamo ricevuto vari sondaggi da molti club in Europa, però con l’attuale situazione mondiale dovuta alla pandemia del coronavirus, non sappiamo realmente come sarà il prossimo calciomercato a livello globale”.- “La clausola è di 30 milioni di euro. Però per non tarpare la carriera al giocatore, e tenendo conto degli effetti della pandemia, il Banfield è disposto a negoziare eventualmente anche per una cifra minore. Ma ovviamente dovremo analizzare per bene l’offerta economica e sportiva”.- “Ho un ottimo rapporto con Pupi. Siamo sempre in contatto. Pensi che qualche giorno è intervenuto in videoconferenza per una chiacchierata con i giocatori della Reserva raccontando la sua esperienza nel mondo del calcio. È un esempio come sportivo e sarà sempre collegato con il nostro club”.