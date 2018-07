È stato Karl Heinz Rummenigge, vecchia gloria interista, a proferire le parole che sembrano un viatico per l’arrivo di Arturo Vidal ai nerazzurri. "Tocca a lui decidere il suo futuro" ha spiegato l’AD del Bayern Monaco e i bookmaker internazionali hanno subito colto il riferimento. Se Vidal parte, la destinazione più probabile è proprio l’Inter, data a 2 volte la scommessa e a un soffio dall’ipotesi permanenza in Baviera, offerta a 1,80. Ci sono, logicamente, anche altre squadre interessate al centrocampista cileno, tutte però piazzate dopo l’Inter: l’Atletico Madrid è a 3,50, si sale a 7,00 per il Manchester United e a 12 per il Chelsea, mentre il ritorno alla Juventus pagherebbe 16 volte la posta.