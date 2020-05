L’Inter continua a seguire Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona che Conte vorrebbe nuovamente con sé dopo l'esperienza alla Juve. Queste le parole dell’entourage del cileno ad As: “Arturo si interessa solo alla questione sportiva e vuole vincere la Champions League. Dove potrebbe avere le possibilità più grandi se non al fianco del migliore del mondo? Antonio Conte lo chiamò ogni settimana nel suo primo anno al Chelsea, ma Vidal ha sempre detto no proprio perché il Chelsea non giocava la Champions in quella stagione”