Timo Werner per il dopo Lautaro Martinez. Il pressing del Barcellona sul Toro argentino spinge l'Inter a guardarsi intorno sul mercato degli attaccanti. Tra i profili più apprezzati c'è il 24enne nazionale tedesco del Lipsia. Secondo la Gazzetta dello Sport, la sua clausola di rescissione esercitabile entro il 15 giugno scenderebbe da 60 a 50 milioni di euro nel caso in cui il suo club non si laureasse campione di Germania vincendo la Bundesliga. Sullo sfondo c'è sempre la forte concorrenza del Liverpool allenato dal suo connazionale Jurgen Klopp.