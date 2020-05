Timo Werner è l’obiettivo numero 1 dell’Inter per l’attacco. Jurgen Nagelsmann, allenatore dell’RB Lipsia, parla del suo numero 11 a Sport Bild: “È di buon umore, si sente bene e si allena bene. Non ho l'impressione che porti qualche tormento con sé. Ma è un ragazzo giovane che siederà sicuramente a casa con sua moglie e mediterà bene prima di decidere se rimarrà o cambierà aria. Certo, quando ti ritrovi una proposta di trasferimento, sei sempre con la testa un po' altrove. Non è successa una cosa differente a me quando si è trattato di lasciare l'Hoffenheim, si parlava sempre del fatto che andassi via o no. È ancora più ovvio con gli attaccanti, anche perché poi ci sono fasi in cui non segnano. Non sarebbe umano vedere giocatori ai quali queste cose importino meno di zero, non ho mai avuto giocatori così”.