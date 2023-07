Inzaghi dà spazio a tutti, cambiando l’intera formazione tra prima e seconda frazione di gioco, sempre con il 3-5-2 come sistema di riferimento ormai rodato.L’Inter si presenta in campo così schierata: (3-5-2), colpendo di testa su angolo di Sensi. Il raddoppio, invece, lo firma, ancora una volta sfruttando un calcio d’angolo, questa volta di. Lo stesso turco, con un destro non irresistibile dalla distanza, trova impreparato Soncin e realizza il 3-0, mentre il poker è a firma, bravo a spingere in rete un cross di Gosens dalla fascia opposta. Su 4 gol, tre sono di testa.Tra gli uomini scesi in campo nel primo tempo,L’olandese ha dimostrato di essere già in buona forma, correndo su e giù per la fascia con buon ritmo e intensità. Per quanto riguardachiede al terzo di difesa. Buone sovrapposizioni, presenza in area avversaria e partecipazione alla manovra, anche con rapidi uno-due. Se l’apprendimento procede con questa rapidità, può rivelarsi prezioso.Nella ripresa Inzaghi sostituisce tutti e l’Inter prende così formaQuesta formazione impiega 19’ per rompere il ghiaccio ed èIl 6-0 porta la firma di, che di testa sfrutta l’assist di Dimarco. Il 7-0 arriva su rigore, calciato dadopo atterramento di Dimarco., a giro sul secondo palo, mette la ciliegina su un’ottima prestazione.si fa trovare ancora pronto su assist di Dimarco e completa l’opera al 92’ quando trasforma il rigore procurato da Acerbi, siglando il 10-0 per l’Inter e il suo personale poker.Tra gli uomini scesi in campo nel secondo tempo,L’esterno italiano sforna assist a ripetizione e guadagna un rigore. L’armeno mostra ancora una volta tutta la sua enorme intelligenza. Il portiere cresciuto nel vivaio fa capire che può tranquillamente essere lui il secondo, nonostante i nerazzurri siano alla ricerca di un altro profilo. E ovviamente il “Toro”, mattatore del match con 4 gol.