Inter, Sucic e Luis Henrique "bloccano" 15 milioni: l'impatto a bilancio e il costo annuo

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Guarda tutte le partite del Mondiale per Club FIFA gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

del futuro che sarà guidata dapotrà fin da subito, fin dal prossimo Mondiale per Club su due nuovi innesti. A Milano sono già arrivati il centrocampista, acquistato dalla Dinamo Zagabria e l'esternoprelevato dal Marsiglia. Due operazioni a titolo definitivo che fanno capire il cambio di rotta già imposto da Oaktree e che, analizzando l'impatto che le due operazioni avranno a bilancio, indicano chiarament

L'acquisto di Sucic dalla Dinamo Zagabria è in realtà già stato chiuso da tempo e l'Inter si è limitata soltanto a renderlo ufficiale. Il colpo per il classe 2003 è stato chiuso per 1con il croato che ha firmato un contratto fino alAnalizzando il solo costo su base annua (quota ammortamento più stipendio al lordo) Sucic impatterà nella stagione 2025/26 perUn po' più elevato il costo annuo per l'esterno brasiliano Luis Henrique che è stato prelevato dal Marsiglia per una cifra d. Anche per luiAnalizzando il solo costo su base annua (quota ammortamento più stipendio al lordo) Luis Henrique impatterà nella stagione 2025/26 per circaL'Inter già da tempo ha attuato una politica di contenimento dei costi fissi su base annua, il dato più importante per quanto riguarda l'analisi dei conti della Uefa in chiave Fair Play Finanziario. Quello che infatti è ritenuto fondamentale èI due nuovi acquisti bloccheranno in questa stagione circa 15 milioni complessivi segnando però un cambio importante di strategia.Rispetto al recente passato, infatti,magari per giocatori arrivati a parametro zero ma non futuribili in quanto in là con l'età (Taremi, Zielinski, Mkhitaryan, Acerbi per citarne alcuni),In sostanza spendere sì, con contratti anche lunghi (5 anni), ma per giocatori che, all'occorrenza, possano rappresentare un valore da poter "rivendere" sul mercato. In sostanza una crescita di un costo (quello dei cartellini) che segue la diminuzione di un altro (quello degli ingaggi), ma cheStarà poi alla dirigenza e agli uomini mercato non sbagliare gli innesti.