Prima di tutto c’è da capire se alla fine il Barcellona presenterà o meno la giusta offerta per Lautaro Martinez, poi, da quel punto in avanti, i nerazzurri penseranno seriamente all’attaccante che potrebbe sostituire l’argentino. Non sarà semplice, per diversi motivi. In primis le esigenze di Antonio Conte, che in fatto di centravanti ha sempre mostrato gusti particolari (Lukaku insegna), anzi, proprio il tecnico salentino ha immediatamente posto il veto ad alcune possibili trattative, come accaduto per Lacazette, proposto al club di viale della Liberazione ma mai realmente avvicinato per chiare volontà dell’allenatore.



LE PERPLESSITÀ DI CONTE - A dire il vero, secondo alcune indiscrezioni, Conte conserva diversi dubbi anche su Aubameyang, attaccante che Marotta e Ausilio stanno osservando da diverso tempo. Il classe ’89 si trasferirebbe volentieri in Italia, soprattutto a Milano, ma al momento i nerazzurri non lo hanno inserito tra le priorità proprio perché l’idea non entusiasma il tecnico salentino, che invece guarda con molto interesse in casa Torino.



SUGGESTIONE GALLO - In granata c’è Andrea Belotti, attaccante che per grinta e sacrificio incarna la mentalità di Conte. Per Cairo è un intoccabile ma Beppe Marotta potrebbe provare ad approfondire il discorso, soprattutto se le sabbie mobili della bassa classifica dovessero in qualche modo tirare giù il Torino, attualmente in piena lotta per non retrocedere. Al momento quella dell’Inter è solo una suggestione, ma intanto Conte ha già fatto capire che da parte sua c’è totale apertura verso il calciatore.